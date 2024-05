Florence Hunt trug bei "Bridgerton" ein Kleid von Lady Di!

Florence Hunt (17) wurde eine besondere Ehre zuteil. Die Schauspielerin spielt schon seit der ersten Staffel bei Bridgerton mit. In einer der neuen Folgen trägt sie ein ganz besonderes Kleidungsstück: "Ich habe dieses wunderschöne blaue Kleid getragen und ich glaube, es war ein Ausschnitt aus einem Kleid von Prinzessin Diana (✝36), das sie irgendwann einmal getragen hatte", erklärt die Britin im Interview mit People. Das Kleid sei aus demselben Stoff geschneidert worden, aus dem auch Lady Dis Kleid einst hergestellt wurde!

Für die 17-Jährige war das eine große Ehre. "Ich fand es einfach unglaublich. Es fühlte sich an, als würde ich ein Stück Geschichte tragen. Es war verrückt", schwärmt Florence weiter. Nach den Dreharbeiten durfte sie sogar ein kleines Stück des Stoffes als Andenken mit nach Hause nehmen.

In der Show spielt Florence Hyacinth Bridgerton, die jüngste Schwester von Colin, Daphne und Anthony. Bislang spielte ihre Figur in der Serie eher eine kleine Rolle. In der neuen Staffel, die seit wenigen Tagen auf Netflix zu sehen ist, dreht sich dieses Mal alles um Penelope Featherington (gespielt von Nicola Coughlan, 37) und ihre turbulente Suche nach dem perfekten Ehemann.

LIAM DANIEL/NETFLIX Die Familie Bridgerton in "Bridgerton"

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

