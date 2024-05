So nah stehen sich Tony Bauer und "Let's Dance"-Anastasia!

Tony Bauer (28) musste Let's Dance leider aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Auf die Zeit in der beliebten Tanzshow blickt er jedoch positiv zurück. Die ereignisreichen und anstrengenden Wochen haben ihn mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan ordentlich zusammengeschweißt. "Ich kann sagen, dass Nastya meine beste weibliche Freundin geworden ist. Wir stehen uns supernah", betont Tony gegenüber Promiflash. Auch mit ihrem Verlobten Sergio sei er auf einer Wellenlänge und bezeichnet ihn als "Supertyp". "Wir werden uns auf jeden Fall regelmäßig treffen", freut er sich.

Den Spaß am Set mit Anastasia wird der Siebtplatzierte also definitiv vermissen. Das große Wiedersehen ist bereits in trockenen Tüchern, wie Tony im Gespräch mit Promiflash bestätigt: Gemeinsam wollen sie einen Tag im Europapark verbringen, und auch Besuche in Köln und Stuttgart sind in Planung. Doch es gibt auch Aspekte an der Show, die der Komiker weniger vermissen wird: "Dieses frühe Aufstehen, in die Tanzschule zu fahren und dann richtig verklatscht, ohne Kaffee die ersten Schritte zu machen und zu denken, dass man voll der Honk ist, weil man nicht richtig peilt, was man machen muss. Ist schon okay, dass das jetzt wegfällt."

Nach Tonys Ausscheiden ging es in der vergangenen Folge auch Ann-Kathrin Bendixen an den Kragen. Die Influencerin war bereits ausgeschieden, sprang jedoch für Tony ein und tanzte erneut an der Seite von Valentin Lusin (37). Auch für die übrigen drei Paare wird die Luft immer dünner: Im Finale kämpfen Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33), Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) sowie Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) um den Titel Dancing Star 2024.

Instagram / tonybauer.comedy Anastasia Stan und Tony Bauer

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

