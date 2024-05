So süß turteln Richard Gere und seine Alejandra in Cannes

Hier liegt Liebe in der Luft! Richard Gere (74) besucht mit seiner Frau Alejandra Silva (41) das Filmfestival Cannes – dabei turteln die beiden auf dem roten Teppich wie verliebte Teenager. Der Schauspieler kann kaum die Hände von seiner Liebsten lassen, nimmt sie liebevoll in den Arm und küsst sie. Beide sehen blendend aus: Alejandra trägt ein schwarzes, bodenlanges Kleid, das mit rosafarbenen Blüten bestickt ist. Ihr Gatte glänzt in einem klassischen schwarzen Anzug. Besonders süß ist: Richard kommt nicht nur in Begleitung seiner Frau, auch sein Sohn Homer ist auf dem berühmten Event dabei.

Alejandra schwärmte kürzlich in einem süßen Interview mit Hello! von ihrem Mann. "Er ist der bescheidenste, einfühlsamste, liebevollste, aufmerksamste, lustigste und großzügigste Mann, den ich je getroffen habe", sagte sie. Der "Pretty Woman"-Darsteller würde ihr Tag für Tag zeigen, wie viel sie ihm bedeute. "Ich bin so verliebt! Wie würdest du dich fühlen, wenn man dich jeden Morgen fragen würde: 'Was würde dich heute glücklich machen?' Es vergeht kein Tag, an dem er nicht erwähnt, wie wichtig ich für ihn bin. Ich weiß das sehr zu schätzen", führte sie aus.

Richard und die spanische Aktivistin Alejandra heirateten im Jahr 2018 – schnell vergrößerte sich ihre Familie und sie begrüßten im Februar 2019 ihren ersten gemeinsamen Sohn Alexander in der Welt. Im April 2020 folgte ein Brüderchen. Der Filmdarsteller teilt seinen ältesten Sohn Homer mit seiner früheren Frau Carey Lowell (63) – sein Nachwuchs könnte bald in die Fußstapfen seines berühmten Papas treten. "Tatsächlich hat er auch gerade mit dem Schauspielern angefangen. Er war ganz plötzlich daran interessiert und es scheint ihm zu gefallen. Er hat kleinere Filme geschrieben und produziert – dieses gemeinsame Interesse an Filmen ist ganz neu für uns", gab Richard im Gespräch mit Vanity Fair preis.

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva auf dem Filmfestival Cannes 2024

Getty Images Alejandra Silva, Richard Gere und Homer James Jigme Gere in Cannes 2024

