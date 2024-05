Spoiler! Gewinnt dieses Paar etwa "Prominent getrennt"?

So langsam, aber sicher neigt sich Prominent getrennt dem Ende zu. Noch ist nicht ganz absehbar, wer die Show der Ex-Paare für sich entscheidet. Allen voran versucht besonders Mike Cees, seine Mitstreiter gegeneinander auszuspielen, um so das Rennen für sich zu entscheiden. Bild will nun bereits wissen, wer letztlich den Sieg einfährt – und das ist laut ihnen nicht Mike. Stattdessen sollen es Melina Hoch und Tim Kühnel sein, die das Reality-TV-Format gewinnen.

Ob die einstigen Liebhaber "Prominent getrennt" wirklich als Sieger verlassen, bleibt aktuell noch abzuwarten. Momentan fliegen zwischen Melina und Tim eher die Fetzen, als Team funktionieren sie weniger gut zusammen. Neben ihnen sind noch Nico Legat (26) und Sarah Liebich, Lukas Baltruschat (30) und Chiara Fröhlich (26), Tommy Pedroni und Sandra Sicora (31) sowie Mike und Michelle Monballijn im Rennen um das Preisgeld.

Viel übrig ist von den 100.000 Euro, welche die Gewinner absahnen könnten, aber nicht mehr. In mehreren Challenges verspielte der Cast die Summe beinahe komplett. Beispielsweise verloren sie in der aktuellen Folge satte 13.000 Euro. "Wir sind die schlechteste Staffel, die es je gab", resümierte Tommy nach dem gescheiterten Spiel.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

RTL "Prominent getrennt"-Männer in Folge drei

