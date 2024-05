Schlag ins Gesicht: Angreifer von Steve Buscemi verhaftet

Steve Buscemi (66) war vor knapp zwei Wochen Opfer einer plötzlichen Gewalttat geworden. Nun wurde ein Verdächtiger festgenommen. Wie CBS News berichtet, hat ein 50-jähriger Mann am Freitag ein Polizeipräsidium in Manhattan aufgesucht, um einen Diebstahl zu melden. Dort haben ihn die Beamten als den mutmaßlichen Angreifer des Schauspielers identifiziert. Der Tatverdächtige wird nun in zwei Fällen wegen Körperverletzung angeklagt. Aufgrund des hohen Alters des Opfers soll der Angriff auf den "Kindsköpfe"-Darsteller als Schwerverbrechen eingestuft werden.

Der Mann hatte Steve auf offener Straße ins Gesicht geschlagen. Die Polizei bestätigte dem Nachrichtenportal, dass der Hollywoodstar danach in ein Krankenhaus eingeliefert und wegen Schwellungen und Blutungen am linken Auge behandelt wurde. Ein Pressesprecher des 66-Jährigen teilte gegenüber The Sun mit, dass Steve auf dem Weg der Besserung sei: "Es geht ihm gut und er bedankt sich für die guten Wünsche. Trotzdem ist es für alle unglaublich traurig, dass ihm das passiert ist, während er durch die Straßen von New York lief."

Steve ist ein gebürtiger New Yorker. Bevor er sich ganz der Schauspielerei widmete, hatte er sogar als Feuerwehrmann in der Großstadt gearbeitet. Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 hatte er diese Karriere eigentlich schon längst beendet. Trotzdem kehrte er damals zu seiner alten Arbeitsstätte zurück, um seine ehemaligen Kollegen zu unterstützen. "Ich habe sie gefragt, ob ich helfen könnte. [...] Sie waren etwas misstrauisch, aber ich habe den ganzen Tag mit ihnen gearbeitet", erinnerte er sich in einem Interview mit "WTF with Marc Maron".

Steve Buscemi auf dem "Annual Charity Day" 2017

Steve Buscemi in New York City, Juli 2023

