Camilla verrät: So fühlt sich König Charles III. im Moment!

Die Krebserkrankung von König Charles (75) erfüllt das britische Königreich mit Sorge. Seit der Bekanntgabe Anfang des Jahres hofft die Öffentlichkeit auf gute Nachrichten. Nun äußert sich Königin Camilla (76) zum Gesundheitszustand ihres Mannes. Wie People berichtet, verrät sie während einer Veranstaltung in Rye, dass es ihrem Mann besser gehe. Allerdings scheint ihr sein Umgang mit der Krankheit nicht immer zu gefallen. "Es würde ihm noch besser gehen, wenn er sich benehmen würde", fügt die Ehefrau des Monarchen in einem scherzhaften Ton hinzu.

In dem Gespräch geht Camilla nicht weiter darauf ein, was sie mit dieser Aussage meint. Allerdings stimmte sie nach Charles' Rückkehr in die Öffentlichkeit vor knapp drei Wochen ähnliche Töne an. "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten", gab sie damals gegenüber The Sun zu. Doch der 75-Jährige war nicht aufzuhalten. Bei einem Event des Macmillan Cancer Centres schüttelte er fleißig Hände und lächelte für die Kameras. Seine Frau bemerkte damals, dass der Sohn von Queen Elizabeth (✝96) den Auftritt genoss. "Ich glaube, er war wirklich begeistert, herauszukommen", beobachtete die 76-Jährige.

Neben dem Monarchen hat noch ein anderes Mitglied der Königsfamilie mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. In einem Video auf Instagram hatte Prinzessin Kate (42) offenbart: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war." Seitdem muss sich die Ehefrau von Prinz William (41) einer Chemotherapie unterziehen. Ihr Mann steht der dreifachen Mama dabei zur Seite. Berichten von Mirror zufolge habe der Thronfolger einem Royal-Fan während einer Benefizveranstaltung versprochen, auf seine Liebste aufzupassen.

König Charles III. und Königin Camilla

Prinzessin Kate und Prinz William, November 2023

