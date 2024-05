So emotional war Girls-Aloud-Tourstart ohne Sarah Harding

Girls Aloud steht wieder auf der Bühne – zum ersten Mal seit 2013! Seither hat sich natürlich einiges verändert, doch eines fiel den Fans besonders schmerzlich auf. Girlband-Mitglied Sarah Harding (✝39) war im Jahr 2021 an Brustkrebs verstorben. Die übrigen Mitglieder Cheryl Cole (40), Nadine Coyle (38), Nicola Roberts (38) und Kimberley Walsh (42) stehen bei der Reunion-Tour nun nur noch zu viert auf der Bühne. Während des ersten Auftritts ehrten sie ihre verstorbene Kollegin auf besondere Art und Weise. "Wir werden heute Abend ein Duett mit Sarah singen. Es werden wir, Sarah und ihr sein. Lasst uns das zusammen machen", erklärte Nadine laut Mirror. Während die vier live sangen, erklang beim darauffolgenden Song "Stand By You" auch Sarahs Stimme.

Bei einem weiteren Song wurden Schwarz-Weiß-Aufnahmen eingeblendet, die Sarah beim Singen zeigen. Die emotionale Hommage endete mit dem Satz: "Die dunkelsten Nächte bringen die hellsten Sterne hervor." Die vier Sängerinnen waren sichtlich ergriffen von dem Moment, ebenso wie das Publikum. "Danke für eure Unterstützung bei allem, was wir mit Sarah durchgemacht haben. Es ist schwer zu glauben, aber es ist so schön, wieder mit diesen Damen auf der Bühne zu stehen", erklärte Cheryl daraufhin.

2020 war Sarah Brustkrebs diagnostiziert worden – leider zu spät, denn der Krebs hatte zu dem Zeitpunkt bereits gestreut und ihre Lebenserwartung wurde als gering eingeschätzt. Die Britin habe jedoch bis zu ihrem Tod die Hoffnung und den Kampf nicht aufgegeben, betonte ihr behandelnder Arzt. "Sie hat über 15 Monate unglaublich hart gekämpft. Es war sehr, sehr schwer für sie", erklärte der Mediziner damals gegenüber Sky News.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BACKGRID Girls Aloud bei der Reunion-Tour

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadine Coyle, Kimberley Walsh, Sarah Harding, Nicola Roberts und Cheryl Cole von Girls Aloud 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Hommage an Sarah Harding? Toll, dass sie Sarah so ehren! Das war bestimmt nicht leicht für die Band... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de