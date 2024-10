Klage von mutmaßlicher "Rentierbaby"-Stalkerin zugelassen

Fiona Harvey kann einen Erfolg verbuchen! Die Britin klagt wegen der Serie Rentierbaby gegen Netflix. In der erfolgreichen Serie geht es um den Comedian Richard Gadd (35), dessen fiktiver Charakter Donny Dunn ist, und seine Erfahrungen mit einer Stalkerin namens Martha. Fiona behauptet, dass sie die Inspiration für diese Figur sei und dass die Darstellung in der Serie ihrem Ruf schädige. Das sieht wohl auch der zuständige Richter so und hat ihre Klage zugelassen. Er sagt laut The Wrap, dass "die Serie trotz der Verwendung fiktiver Namen für ihre Charaktere stark auf der Realität basiert" und die Klage daher nicht abgewiesen werden kann.

Obwohl in der Serie fiktive Namen verwendet werden, war es für die Fans nämlich ein Leichtes, Fionas Identität anhand der Serie in Erfahrung zu bringen. Das hatte laut ihren Angaben heftige Auswirkungen auf ihr Privatleben und sie habe sogar Todesdrohungen erhalten. Fiona wirft dem Streaming-Anbieter und Richard vor, aus Gier und dem Wunsch nach Ruhm eine Lüge erzählt zu haben, um ihr Leben zu zerstören. Sie reichte im Juni eine Klage über 170 Millionen Dollar [152.357.053 Euro] ein. Fiona betont, dass sie eine unschuldige Frau sei, die in einem beispiellosen Ausmaß verleumdet wurde.

Ihre Unschuld beteuerte sie auch bei "Piers Morgan Uncensored", wo sie im Mai zu Gast war. "Ich bin keine Stalkerin. Das ist einfach völliger Unsinn. [...] Zwei Sachen in der Show sind wahr: Sein Name ist Richard Gadd und er arbeitet als Barkeeper im Hawley Arms. Und wir haben uns zwei oder drei Mal getroffen", erklärte sie im Gespräch mit dem britischen Journalisten. Im Laufe des Interviews widersprach sich die Schottin allerdings immer wieder und gab zu, ihn öfter gesehen zu haben und auch einige E-Mails geschickt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Gunning, Richard Gadd und Nava Mau posieren bei "Rentierbaby"-Premiere

Anzeige Anzeige

Twitter / piersmorgan Fiona Harvey und Piers Morgan im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige