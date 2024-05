Der legendäre Regisseur Roger Corman stirbt mit 98 Jahren

Große Trauer um Roger Corman. Der US-Amerikaner galt lange Zeit als einer der Größten im Schauspielgeschäft und prägte dieses mit seinem Einfluss als Produzent erheblich. Umso trauriger sind aktuelle News über die Hollywood-Legende, die nun die Runde machen. Denn wie aus einer Mitteilung seiner Hinterbliebenen hervorgeht, die The Hollywood Reporter vorliegt, sei er am 9. Mai in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, verstorben. "Er war großzügig, offenherzig und freundlich zu allen, die ihn kannten", meint seine Familie demnach in der Erklärung und ergänzt: "Auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben möchte, sagte er: 'Ich war ein Filmemacher, genau das.'"

Im Netz nahmen bereits zahlreiche Fans des 98-Jährigen Abschied von ihm – darunter auch einige Menschen, denen Roger selbst in seiner langen Karriere im Filmbusiness zu eigenem Erfolg verholfen hatte. "Ruhe in Frieden Roger Corman. Danke, dass du mir meinen ersten Film geschenkt und meine Karriere gestartet hast. Ich bin dir auf ewig dankbar" oder auch "Wir verabschieden uns von dem großen Roger Corman, dessen Werk unermesslich ist und dessen Einfluss auf das Genre buchstäblich unermesslich ist" sind nur einige der Kommentare, in denen er noch ein letztes Mal für das, was er in seinem Leben geschaffen und erreicht hat, geehrt wird.

Roger war nicht nur bekannt als der "König der B-Filme" und ein sagenumwobener Produzent sowie Regisseur für Low-Budget-Filme, sondern auch der Mentor von vielen heutigen Hollywood-Größen. Demnach verhalf er unter anderem Schauspielern wie Jack Nicholson (87) zu weltweitem Ruhm. Und damit noch lange nicht genug: Denn zusätzlich soll er in der Vergangenheit auch Drehbuchautoren wie Francis Ford Coppola (85), Martin Scorsese (81) und James Cameron (69) einen Karriereschub gegeben haben.

Getty Images Roger Corman, 2023

Getty Images Roger Corman, Filmproduzent

