Die MTV Movie & TV Awards fallen in diesem Jahr erneut aus!

Die MTV Movie & TV Awards machen in diesem Jahr Pause. Wie ein Sprecher gegenüber Billboard verlauten ließ, wird die Preisverleihung in diesem Jahr aussetzen. Demnach lege die Show "eine Pause" ein und wird "2025 mit einem neu gestalteten Format zurückkehren". Der Grund für das Aussetzen der Awards wird nicht ganz deutlich – wie das Magazin berichtet, haben die MTV Move & TV Awards in den vergangenen Jahren allerdings etwas an Schwung verloren.

Schon im vergangenen Jahr fand die Preisverleihung nicht statt. Damals war der Streik der Writers Guild of America der Auslöser dafür. Der Streik legte 2023 große Teile der Filmbranche lahm, als viele Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegten. Daher sagten viele Gäste auch die MTV Movie & TV Awards ab, weshalb die Show, die eigentlich Drew Barrymore (49) moderieren sollte, schlussendlich gestrichen wurde.

Die MTV Movie & TV Awards ist nicht die erste Preisverleihung des beliebten Senders, die abgesagt wurde. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden nämlich auch die MTV Europe Music Awards gecancelt. Der Grund waren Sicherheitsbedenken aufgrund des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober und dem folgenden Krieg. "In Anbetracht der Unbeständigkeit der Weltereignisse haben wir beschlossen, die MTV EMAs 2023 nicht stattfinden zu lassen – aus Vorsicht für die Tausenden von Mitarbeitern, Crewmitgliedern, Künstlern, Fans und Partnern [...]", kündigte ein Sprecher zu der Zeit gegenüber Deadline an.

Jennifer Lopez mit ihrem Best Song Award 2022

Die "MTV Europe Music Awards 2022" in Düsseldorf

