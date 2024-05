EM-Neuerung: DFB-Kader wird in kleinen Häppchen verkündet

Die Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland steigt! Passend dazu hat sich der DFB in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt – wie Bild berichtet, soll der Kader des diesjährigen Teams stückchenweise über verschiedene Plattformen veröffentlicht werden. Am Sonntag teilte die Tagesschau bereits die Nachricht: Der Dortmund-Star Nico Schlotterbeck (24) unterstützt den Kader im Sommer. Es sollen täglich wohl vier neue Namen an die Öffentlichkeit gelangen – durch die kleinen Häppchen soll die Vorfreude bei Fans angeheizt werden.

Am Montag kam auch schon ein weiterer Name hinzu: Leverkusen-Held Jonathan Tah (28) fährt mit zur EM! Das gibt der DFB via Instagram mit dem Pfleger und Influencer Rashid Hamid bekannt. In einem herzerwärmenden Clip besucht die Pflegekraft Oma Lotti und kündigt dabei den Innenverteidiger im Kader an. Die offizielle Verkündung der gesamten Spieler gibt es von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.

Auch wenn der EM-Kader noch nicht bekannt ist, ist eines bereits jetzt klar: Julian bleibt bis zum Jahr 2026 Trainer der deutschen Nationalmannschaft. "Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen. Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen, dafür brennen wir alle. Danach freue ich mich gemeinsam mit meinem Trainerteam sehr auf die Herausforderung einer Weltmeisterschaft", machte der Sportler in einer Pressekonferenz öffentlich.

Getty Images Nico Schlotterbeck im September 2023

Getty Images Jonathan Tah, Fußballstar

