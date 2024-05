Country-Sänger Kevin Amalio Hernández wurde brutal ermordet

Traurige Nachrichten für alle Countrymusik-Fans: Der Sänger Kevin Amalio Hernández wurde brutal ermordet. Wie The Sun berichtet, fand man ihn tot in seinem Pick-up-Truck – seine Frau Marisela Sandoval wurde nur wenige Meter weiter neben einem weiteren Wagen entdeckt. Wie die lokale Polizei erklärte, hatten mehr als 150 Kugeln unterschiedlicher Kaliber die Wagen durchsiebt. Man erklärte das Paar noch am Tatort für tot. Außer ihnen befanden sich ihre drei Kinder und die Mutter von Marisela ebenfalls im Auto, als sie attackiert wurden. Der älteste Sohn starb am Tag darauf an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Seine Geschwister und Großmutter überlebten den Angriff.

Wer genau hinter den kaltblütigen Morden steckt, ist noch unklar. Ein Anwalt, der mit der Polizei ermittelt, bringt den Vorfall mit einem mexikanischen Kartell in Verbindung. Es ist bisher bekannt, dass die Familie in zwei Autos auf dem Weg zu Kevins nächstem Tourstopp war. Die Fans des Musikers drücken unter seinem neusten Post auf Instagram ihre Trauer und Verwirrung aus. "Ruhe in Frieden", wünscht ihm der Großteil seiner Follower. "Kinder zu töten ist feige. Ich verstehe die Welt nicht mehr", schreibt ein weiterer User. Außerdem fügen die Fans ihren Nachrichten noch ein paar Emojis hinzu: weiße Tauben und betende Hände.

Marisela war bereits früher einmal verheiratet gewesen. Aus ihrer ersten Ehe entsprangen zwei ihrer drei Kinder. Ihr erster Ehemann soll laut dem berichtenden Medium ebenfalls durch Kontakt mit einem mexikanischen Kartell ermordet worden sein. Nach seinem Tod hatte Marisela die Leitung seines Unternehmens übernommen, das sich auf Pferderennen spezialisiert hatte.

Kevin Amalio Hernández, 2024

Kevin Amalio Hernández

