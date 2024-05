"I Remember You"-Sänger Frank Ifield stirbt mit 86 Jahren

Traurige Nachrichten um eine englischsprachige Musiklegende: Der "I Remember You"-Interpret Frank Ifield ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie Glenn A. Baker, ein guter Freund des Musikers, auf Facebook mitteilte, sei Frank in der Nacht des vergangenen Samstags friedlich im Schlaf gestorben. Der gebürtige Brite, der den Großteil seines Lebens in Australien verbrachte, hinterlässt seine Gattin Carole Wood und seine zwei Kinder, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Gillian Bowden bekommen hatte.

Begonnen hatte seine Karriere im jungen Alter von nur 13 Jahren. In den späten 1950er-Jahren war Frank in Großbritannien und Australien einer der berühmtesten Country- und Popmusiker. 1959 landete der Sänger mit vier Hits auf Platz eins der britischen Single-Charts – vor allem seine Coverversionen von berühmten Hits wie "Lovesick Blues" und "Confessin' That I Love You" brachten ihm große Erfolge. Wie Mirror berichtet, seien die Beatles eine Zeit lang auf Franks Konzerten als Vorgruppe aufgetreten.

Im Jahr 1965 durfte das Stimmwunder bei der Royal Variety Show vor der mittlerweile verstorbenen britischen Queen Elizabeth II. (✝96) auftreten. Im selben Jahr spielte er die Hauptrolle in seinem Biopic "Up Jumped a Swagman". 1986 erkrankte er an einer schweren Lungenentzündung, die eine Operation zur Folge hatte, bei der ein Teil der Lunge entfernt werden musste. Dabei wurden seine Stimmbänder beschädigt, weshalb er jahrelang nicht mehr seiner großen Leidenschaft, dem Singen, nachgehen konnte. 2005 verfasste er seine Autobiografie und vier Jahre später wurde Frank für seine Verdienste als Entertainer die Medal of the Order of Australia verliehen.

Getty Images Frank Ifield und seine Ehefrau Carole im Jahr 2007

Getty Images Frank Ifield im Jahr 1962

