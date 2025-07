Sophia Vegas und Daniel strahlen als Glamour-Paar in Vegas

Sophia Vegas (37) und ihr Ehemann Daniel Charlier waren der strahlende Mittelpunkt der diesjährigen BELC-Konvention in Las Vegas. Das glamouröse Paar zeigte sich auf der Bühne in auffälligen, eleganten Outfits und ließ die Funken sprühen. In einem Moment verliebter Zweisamkeit tauschten sie einen Kuss unter dem Applaus des Publikums aus. Auf Instagram drückt Daniel seine Begeisterung aus, diesen Moment mit seiner Frau zu erleben: "Die Bühne und das Rampenlicht mit der zu teilen, die jeden Moment heller erstrahlen lässt."

Die BELC-Konvention, ein Event für Führungspersönlichkeiten, bot den perfekten Rahmen für das prominente Paar, um sich einem internationalen Publikum zu präsentieren. Mit beeindruckendem Stil und Charisma mischten sich Sophia und Daniel unter die Gäste und hinterließen bleibenden Eindruck. Die beiden sind bereits seit 2019 verheiratet und scheinen ihr gemeinsames Leben sowie die Auftritte als Paar in vollen Zügen zu genießen. Ihre Tochter Amanda machte ihr Familienglück im Jahr 2018 perfekt.

Das Paar teilt regelmäßig Einblicke in sein gemeinsames Leben. Ob am Pool entspannend oder im Blitzlichtgewitter von Veranstaltungen – sie scheinen jede Gelegenheit zu genießen, um Zeit miteinander zu verbringen. Sophia, die als Reality-TV-Star an der Seite von Bert Wollersheim (74) bekannt wurde, erlangte auch durch ihren auffälligen Stil Aufmerksamkeit. Daniel hingegen hebt in den sozialen Medien oft die romantische Seite ihrer Beziehung hervor und zeigt sich wie bei der Konvention gerne als stolzer Ehemann an Sophias Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas, Januar 2025