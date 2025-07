AJ McLean bewahrt letzte Aufnahme mit Liam Payne auf

AJ McLean (47), bekannt als Mitglied der Backstreet Boys, hat ein äußerst persönliches Andenken an seinen verstorbenen Freund und Kollegen Liam Payne (✝31) bewahrt. Der Sänger verriet jetzt in einem Interview mit dem People Magazine, dass er eine Aufnahme ihrer letzten Unterhaltung auf seinem Handy behalten habe. Für AJ sei dies eine "ständige Erinnerung" an die positive Art von Liam. Während der gemeinsamen Arbeit an der Netflix-Show "Building the Band", bei der AJ als Moderator und Liam als Gastjuror auftraten, entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden. "Er hatte einen wirklich schlagfertigen Witz. Ich weiß nicht, ob es am britischen Humor lag oder einfach an ihm als Person", gab AJ preis.

Die Show "Building the Band", deren erste Folgen bereits jetzt auf Netflix verfügbar sind, war das letzte große Projekt, an dem Liam mitwirkte. In der Show geht es darum, dass junge Talente eigene Bands zusammenstellen, basierend auf musikalischer Chemie und Fähigkeiten, zunächst ohne sich dabei zu sehen. AJ bekräftigt gegenüber People, dass er sich mit Liam über die Musik hinaus gut verstanden habe. Während einer Drehpause habe Liam ihm sogar sein unveröffentlichtes Soloalbum geschickt. AJ war davon begeistert: "Es war so gut. Ich hoffe, irgendwann können die Leute es hören, besonders alle One Direction-Fans."

Die Veröffentlichung von "Building the Band" hat bei Liams Fans bittersüße Gefühle ausgelöst, da er bislang nicht in den ersten vier Episoden der Serie zu sehen ist. AJ eröffnete die Show jedoch mit einer emotionalen Hommage an den verstorbenen Sänger und würdigte ihn als talentierten Künstler und besonderen Menschen. Liam, der nicht nur durch seine Zeit bei One Direction berühmt wurde, sondern auch als Solokünstler und Produzent aktiv war, starb mit nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Trotz des tragischen Verlusts bleiben sein Werk und Erbe in den Herzen seiner Fans und seiner Familie lebendig.

Frederic J. Brown/Afp via Getty Images, John Phillips/Getty Images Collage: AJ McLean und Liam Payne

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

Getty Images Liam Payne, Sänger