Train-Gründer Charlie Colin stirbt nach tragischem Unfall!

Schockierende Nachrichten aus der Welt der Musik: Charlie Colin, der die Band Train mitgegründet hatte, ist mit nur 58 Jahren gestorben. Wie seine Mutter gegenüber TMZ erzählt, hatte er in Belgien ein Haus von Freunden gehütet und ist dort in der Dusche ausgerutscht. Es ist nicht bekannt, wann genau der tödliche Unfall passiert ist – seine Mutter erwähnte allerdings, dass seine Freunde ihn vor fünf Tagen gefunden haben, als sie von ihrem Trip zurückgekommen sind. Charlie lebte selbst seit einiger Zeit in Belgien, da er dort zurzeit an einem Konservatorium eine Meisterklasse für Musik unterrichtete.

Freunde des Musikers finden nun emotionale Worte, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Produzent Gregory J. Chamberlain schreibt auf seiner eigenen Website: "Ich kann nur sagen, dass ich fassungslos bin. [...] Ich könnte leicht ein paar Kapitel über Charlie, seine Familie und seinen großen Freundeskreis schreiben. Aber jetzt bin ich ein wenig zu traurig, um es in Worte zu fassen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund." Auch die Fans der Band trauern schon um den Verlust des Musikers. Auf der Plattform X schreibt ein User zum Beispiel: "Große Güte, das ist ja furchtbar. Ruhe in Frieden!"

An der Seite seiner Bandmitglieder Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford und Scott Underwood war er zwischen 1993 und 2003 Bassist für Train. Allerdings verließ er die Band nicht freiwillig. Colin hatte jahrelang ein Drogenproblem, weswegen die Band ihm ein Ultimatum gestellt hatte. Schließlich wurde er aus der Gruppe herausgeschmissen. Seitdem er in Belgien gelebt hatte, hat der Bassist seine Liebe zur Malkunst und der Fotografie entdeckt. Dies hielt er für seine Fans gerne auf seinem Instagram-Account fest.

Getty Images Charlie Colin und seine Frau, 2013

Getty Images Charlie Colin, 2013

