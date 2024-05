Trauer um Charlie Colin (†58): Band Train würdigt Bassisten

Gestern machten traurige Nachrichten die Runde: Der einstige Train-Bassist Charlie Colin ist infolge eines tragischen Unfalls im Alter von gerade einmal 58 Jahren ums Leben gekommen. Nun melden sich die Mitglieder der Band erstmals seit den erschütternden Neuigkeiten im Netz zu Wort. Auf Instagram postet die Gruppe ein Schwarz-Weiß-Foto der früheren Bandbesetzung, zu der damals neben Charlie auch Leadsänger Pat Monahan, die Gitarristen Jimmy Stafford und Rob Hotchkiss und Schlagzeuger Scott Underwood gehörten. Im Namen der Band widmet ihm sein ehemaliger Bandkollege Pat, der den offiziellen Social-Media-Account der Band verwaltet, warme Worte: "Als ich Charlie Colin [...] kennenlernte, verliebte ich mich in ihn. Er war der süßeste Kerl."

Trotz Charlies "einzigartigem Bassspiel" und seiner "wunderbaren Gitarrenarbeit", wie Pat in dem Posting betont, musste er die Band im Jahr 2003 aufgrund seiner jahrelangen Drogenproblematik unfreiwillig verlassen. "Ich habe immer versucht, ihn in meine Richtung zu ziehen, aber er hatte seine eigene Sichtweise", schreibt der Leadsänger nachdenklich unter den Netzbeitrag. Doch obwohl zwischen den einstigen Bandkollegen offenbar viel vorgefallen ist, habe Pat "für immer einen warmen Platz in meinem Herzen für ihn".

Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Bassisten der Band Train kam überraschend. Charlie hatte das Haus von Freunden in Belgien gehütet und war in der Dusche ausgerutscht, wie seine Mutter gegenüber TMZ bekannt gab. Doch jede Hilfe kam zu spät: Als seine Freunde von dem Trip zurückgekehrt waren, hatten sie ihn leblos aufgefunden. Weitere Details zum tödlichen Unfall wurden bisher nicht preisgegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mitglieder der Band Train im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Colin, 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de