Chiara Ferragnis Ex Fedez hält Händchen mit jungem Model!

Ist Fedez (34) etwa auf Partnersuche? Im April machte der Rapper unter Tränen öffentlich, dass er nicht mehr mit seiner Frau Chiara Ferragni (37) zusammen ist. Nun schaut er sich offenbar schon anderweitig um. Im Netz kursieren Fotos, die den Musiker am vergangenen Wochenende am Rande des Formel-1-Rennens in Monte-Carlo Hand in Hand mit einer zunächst unbekannten Frau zeigen. L'Unione Sarda zufolge soll es sich bei seiner Begleitung um das 20-jährige Model Garance Authié aus Frankreich handeln. Die beiden treffen sich angeblich schon seit mehreren Wochen.

Chiara hat sich zu den Bildern bisher nicht geäußert. Dabei schien Fedez bei der Trennungsverkündung von einem Liebescomeback nicht ganz abgeneigt zu sein. "Was auch immer passiert: Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtigste Frau in meinem Leben – unabhängig davon, ob die Liebe weitergeht oder nicht. Und ich hoffe, dass sich das Klima entspannen kann", lauteten seine Worte gegenüber Rai2.

Fedez und Chiara hatten sich 2018 das Jawort gegeben und zwei gemeinsame Kinder bekommen. Im Laufe ihrer Beziehung haben sie viele Höhen und Tiefen erlebt. Zum einen hatte Fedez immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zum anderen wurde die Ehe von einem kleinen Skandal überschattet, der sich auch darauf ausgewirkt haben soll. Im Dezember hatte Chiara angegeben, die Erlöse aus dem Verkauf ihres selbst kreierten Weihnachtskuchens an krebskranke Kinder zu spenden, was sie aber nicht tat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fedez im November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihren Kindern Leone und Vittoria

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass bei Fedez und der Unbekannten mehr geht? Ja, das ist doch eindeutig! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de