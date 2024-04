Fedez bestätigt die Trennung von Ehefrau Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni (36) und Fedez (34) sind offiziell getrennt. Die Bloggerin und der Rapper haben in den vergangenen Monaten viel durchgemacht. Ihre Liebe konnte dieser Krise nicht standhalten. Das bestätigt der Musiker jetzt unter Tränen im Interview mit dem italienischen Sender Rai2: "In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben." Chiara hat sich noch nicht dazu geäußert.

Böses Blut herrscht zwischen den beiden aber wohl nicht. Ist irgendwann vielleicht sogar ein Liebes-Comeback möglich? Fedez scheint dem zumindest nicht ganz abgeneigt zu sein: "Was auch immer passiert: Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtige Frau in meinem Leben – unabhängig davon, ob die Liebe weitergeht oder nicht. Und ich hoffe, dass sich das Klima entspannen kann."

Schon vor mehreren Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass die Ehe des einstigen italienischen Traumpaares auf der Kippe steht. Chiara war in einen Skandal verwickelt, der sich wohl auch auf ihre Beziehung auswirkte. Sie hatte angegeben, die Erlöse aus dem Verkauf ihres selbst kreierten Weihnachtskuchens an krebskranke Kinder zu spenden – dieses Versprechen hielt sie jedoch nicht ein. Kurz darauf hatte die Staatsanwaltschaft in Mailand Ermittlungen gegen sie aufgenommen.

Instagram / fedez Rapper Fedez mit seiner Frau Chiara Ferragni und den gemeinsamen Kindern

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihr Ehemann Fedez

