Offiziell? Chiara Ferragni spaziert verliebt durch Mailand

Ist Chiara Ferragni (37) also nun offiziell wieder in festen Händen? Den neuesten Schnappschüssen nach zu urteilen, schon. Vor wenigen Stunden wurde die Social-Media-Bekanntheit bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Giovanni Tronchetti-Provera abgelichtet. Die Turteltauben schlenderten in vertrauter Zweisamkeit durch die Straßen Mailands und hielten Händchen. Außerdem gab der Unternehmer der Italienerin einen zärtlichen Kuss auf die Wange, während er sie behutsam an sich drückte.

Das ist jedoch nicht der erste öffentliche Kuss von Chiara und Giovanni. Schon Anfang November wurden sie beim Knutschen abgelichtet, was für jede Menge Aufsehen sorgte. Doch die Gerüchte um eine vermeintliche neue Liebe von Chiara halten sich schon eine Weile. Bevor sie und der Pirelli-Erbe in Verbindung gebracht wurden, wurde spekuliert, ob die Bloggerin womöglich mit dem Orthopäden Andrea Bisciotti anbandelt.

Sämtliche Spekulationen um Chiaras Liebesleben flammten erst auf, als die Trennung von ihrem Ex-Mann Fedez (35) bekannt wurde. Die Geschäftsfrau und der Rapper gingen seit 2016 als Paar durchs Leben, heirateten 2018 und begrüßten zwei gemeinsame Kinder auf der Welt. Im April dieses Jahres verkündeten sie ihre Trennung. "In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben", erklärte Fedez im Interview mit dem italienischen Sender Rai2.

Anzeige Anzeige

Backgrid/ActionPress Giovanni Tronchetti Proveraund Chiara Ferragni im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige