Mit 41: Rugby-Legende Rob Burrow stirbt nach Kampf gegen MND

Die Sportwelt trauert um eine Legende: Der einstige Rugby-Profi Rob Burrow ist mit nur 41 Jahren verstorben. Das bestätigen nun die Leeds Rhinos, wie unter anderem OK! berichtet: "Mit tiefer Trauer kann der Verein bestätigen, dass der ehemalige Spieler Rob Burrow im Alter von 41 Jahren verstorben ist." Demnach sei er Anfang der Woche aufgrund einer nicht bekannten Krankheit in das Krankenhaus von Pinderfield eingeliefert worden und dort im Kreise seiner engsten Familie verstorben.

Im Jahr 2017 beendete Rob nach insgesamt 17 Jahren seine Karriere im Rugby. Während seiner Profi-Karriere bei den Leeds Rhinos konnte er etliche Erfolge verzeichnen: Er konnte acht Super-League-Titel, zwei Challenge-Cup-Trophäen sowie drei World-Club-Challenges absahnen. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2019, wurde die Motoneuronen-Krankheit bei dem Briten diagnostiziert. Nach der lebensverändernden Diagnose widmete er sich der Aufgabe, das öffentliche Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und Spenden für Betroffene zu sammeln.

Auf die Erfolge in der Karriere macht die Mannschaft auch in dem Statement aufmerksam: "Burrow hat seine gesamte Karriere bei den Leeds Rhinos gespielt und als Teil der goldenen Generation des Vereins alle Auszeichnungen gewonnen." Und nicht nur dieses Engagement wollen sie für immer in Erinnerung behalten: "Rob war sein ganzes Leben lang eine echte Inspiration, ob auf dem Rugby-Liga-Feld oder während seines Kampfes gegen die Motoneuronen-Krankheit."

