An einem besonderen Tag: Rob Burrow wird heute beigesetzt

Der einstige Rugby-Profi Rob Burrow ist Anfang Juni mit gerade einmal 41 Jahren verstorben. Am Sonntag werden sich die Angehörigen von dem früheren Sportler verabschieden. Der an der Motoneuronenerkrankung erkrankte Familienvater wird laut Mirror im Pontefract Crematorium in Pontefract, West Yorkshire, seine letzte Ruhe finden. Der 7. Juli ist vor allem für die Fans ein ganz besonderer Tag – denn dieser wurde dem verstorbenen Rob bereits 2021 gewidmet. Seitdem feiert nämlich seine ehemalige Mannschaft, die Leeds Rhinos, ihren früheren Star, der die Nummer 7 auf seinem Shirt trug.

Trotz des besonderen Datums wird die Trauerfeier ganz privat und im engsten Kreis vonstattengehen. Wie das Onlineportal weiter berichtet, wird die Beisetzung im Krematorium "nur für geladene Gäste" stattfinden. Die Öffentlichkeit wird jedoch die Strecke während Robs "letzter Reise" säumen, deren Einzelheiten online veröffentlicht wurden. Rob hinterließ seine Frau Lindsey und die drei gemeinsamen Kinder Macy, Maya und Jackson.

Im Jahr 2017 beendete Rob nach insgesamt 17 Jahren seine Profi-Karriere im Rugby. Während dieser konnte er vor allem bei den Leeds Rhinos eine Menge Erfolge verzeichnen. Zwei Jahre nach seinem Rücktritt vom Profisport wurde bei Rob dann die Motoneuronenkrankheit diagnostiziert. Nach dieser einschneidenden Diagnose hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit mehr über die Erkrankung zu informieren – und dieses Erbe will die Witwe des Briten nun fortführen. "Es waren ein paar harte Wochen, aber ich weiß, dass Rob gewollt hätte, dass wir glücklich sind, und ich bin entschlossen, Rob stolz zu machen und sein Erbe fortzuführen", hat sie erklärt, wie Mirror berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Burrow, ehemaliger Rugbyspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Burrow, ehemaliger Profi-Fußballer in der Rugby-Liga

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de