Prinz William und Prinzessin Kate zollen Rob Burrow Tribut

Der Tod des Rugby-Profis Rob Burrow kam völlig überraschend. Nur wenige Stunden, nachdem der tragische Todesfall offiziell von den Leeds Rhinos bestätigt wurde, zollen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) dem Briten Tribut. William widmet seinem Landsmann und dessen Familie folgende emotionale Worte auf der Plattform X: "Rob Burrow war eine Legende der Rugby-Liga und hatte ein großes Herz. Er lehrte uns: 'In einer Welt voller Widrigkeiten müssen wir es wagen, zu träumen.' Catherine und ich senden unsere Liebe an Lindsey, Jackson, Maya und Macy."

Zahlreiche Fans des royalen Paares schließen sich ihrer ehrenvollen Nachricht an und erweisen dem Sportler die letzte Ehre. "Ruhe in Frieden, Rob. Denkt daran, die Lebenden zu bemitleiden, nicht die Toten, denn die Toten leiden nicht mehr", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer der Social-Media-Plattform schreibt: "Er war so ein inspirierender Mann. Mein Beileid an seine Liebsten und möge er in Frieden ruhen." Viele würdigen auch sein Engagement für die Förderung der Motoneuronen-Krankheit, kurz MND, an der die Rugby-Legende auch selbst litt.

Rob hat seine gesamte Karriere bei den Leeds Rhinos gespielt und konnte viele Erfolge verzeichnen: Neben acht Super-League-Titeln und zwei Challenge-Cup-Trophäen brachte der Brite mit seinem Team auch drei World-Club-Challenges nach Hause. Im Jahr 2017 beendete Rob nach insgesamt 17 Jahren seine Karriere als Rugbyspieler. Im offiziellen Statement der Leeds Rhinos, das Hello! vorliegt, heißt es: "Rob inspirierte das ganze Land mit seinem tapferen Kampf gegen die Motoneuronen-Krankheit seit seiner Diagnose im Dezember 2019. Er verstarb friedlich im Krankenhaus von Pinderfield in der Nähe seines Zuhauses, umgeben von seiner geliebten Familie, nachdem er Anfang der Woche erkrankt war."

Getty Images Rob Burrow, ehemaliger Profi-Fußballer in der Rugby-Liga

Getty Images Rob Burrow

