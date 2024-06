Stars im Babyfieber: Diese Promis wurden 2024 schon Eltern

In Hollywood ist das Babyfieber ausgebrochen! Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Stars und Sternchen in Sachen Nachwuchs ganz schön ins Zeug gelegt. So hatten sich zum Beispiel die Disney-Bekanntheit Lindsay Lohan (37) oder auch der Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (34) über Familienzuwachs gefreut. Doch auch in diesem Jahr geben die Promis wieder ihr Bestes! Zu Beginn des Monats verzauberte beispielsweise Hilary Duff (36) ihre Fans mit süßen Babynews. Die kleine Townes Maedow Bair, insgesamt das vierte Kind der "Cinderella Story"-Darstellerin, erblickte am 3. Mai das Licht der Welt! "Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit!", schwärmte Hilary nach der Geburt auf Instagram.

Mit ihren vier Kids gilt Hilary schon als echte Expertin. Sofia Richie (25) erlebte das Wunder der Natur in diesem Jahr hingegen zum allerersten Mal. Vor wenigen Tagen freuten sich das Model und der Plattenproduzent Elliot Grainge über die Geburt ihrer kleinen Tochter. Auf Instagram verkündete die stolze Mutter: "Eloise Samantha Grainge. Der 20. Mai 2024 ist der beste Tag meines Lebens." Auch Papa Lionel Richie (74) soll seine Enkelin bereits kennengelernt haben. "Er ist so stolz und weint jedes Mal, wenn er sie im Arm hält", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Neben den zahlreichen Geburten wurden auch diverse Schwangerschaften in diesem Jahr verkündet. Derzeit warten unter anderem die zwei High School Musical-Bekanntheiten Ashley Tisdale (38) und Vanessa Hudgens (35) voller Vorfreude auf ihren Nachwuchs. Auch Hailey (27) und Justin Bieber (30) sorgten vor wenigen Tagen für die ganz große Überraschung. Mit einem zuckersüßen Babybauchfoto verkündete das Hollywood-Traumpaar die tollen Neuigkeiten: Auch sie werden zum ersten Mal Eltern!

Instagram / sofiagrainge Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

