Süßer Name: Alle Infos zu Hilary Duffs viertem Babyglück

Hilary Duff (36) schwelgt im Mama-Glück. Im vergangenen Dezember hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Matthew Koma erneut Eltern werden. Am Dienstag meldete sich die "How I Met Your Father"-Darstellerin dann mit schönen Nachrichten bei ihren Fans auf Instagram: Ihre kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt. Im Video findet ihr alle wichtigen Informationen zur Geburt von Hilarys Baby zusammengefasst!



