Podcasterin Ariana Baborie ist zum ersten Mal Mama geworden!

Bei Ariana Baborie ist es endlich passiert. Die Podcasterin darf sich nach einer langen Kinderwunschreise über Nachwuchs freuen. Gemeinsam mit ihrem Freund Benedict Herzberg hat die Moderatorin ihr erstes Kind bekommen. Auf Instagram teilt sie ein Video von ihrem Weg zur Mutterschaft. Darin sieht man die Sprecherin, wie sie mit ihrem Neugeborenen spazieren geht und dabei einige Tränen vergießt. Auch der stolze Vater ist zu sehen, wie er sein Baby im Krankenhaus auf dem Arm hält. Dazu schreibt die Neumama: "Komplett."

Ihre Follower wissen, wie schwierig der Weg zur Schwangerschaft für Ariana war. Auf Social Media freuen sie sich nun mit ihr. "Danke, dass du uns so mitgenommen hast auf diese Reise! Von ganzem Herzen Glückwunsch!", wünscht ihr die Schauspielerin Maike Johanna Reuter (34). Eine andere Userin schöpft Hoffnung aus dem Familienglück: "Ihr seid in meiner noch anhaltenden Kinderwunschreise meine Begleiter und habt mir mit eurem Podcast bisher so viel Kraft und Mut gegeben. Hoffentlich halte ich auch bald mein kleines Wunder in den Armen. Alles Liebe für euch."

Das Kind des "Herrengedeck"-Stars ist durch eine IVF-Behandlung auf die Welt gekommen. In ihrem Podcast "Mom & Dadjokes" begleiteten Ariana und Benedikt alle Kinderwunschbehandlungen und teilten auch die Rückschläge mit ihren Hörern. Insgesamt hatte es über zwei Jahre gedauert, bis die Radiosprecherin schwanger wurde. Im Netz verkündete die 36-Jährige damals, dass sie von der Schwangerschaft zu einem sehr emotionalen Zeitpunkt erfuhr. Auf dem Weg zur Beerdigung ihres Opas habe die Kinderwunschklinik bei ihr angerufen. "Direkt danach habe ich die Urne zum Grab getragen und meinem Opa zugeflüstert, dass er Uropa wird", verriet sie ihren Fans.

