Indira Weis und ihr Freund Andreas geben Trennung bekannt!

Traurige News von Indira Weis (44): Die Bro'Sis-Bekanntheit und ihr Freund Andreas Maus geben ihre Trennung bekannt! Nach rund vier Jahren ist die Beziehung der Sängerin und des Rechtsanwalts also gescheitert. "Ja, das stimmt. Wir sind kein Paar mehr", bestätigt Indira gegenüber Bild und erklärt: "Wir hatten am Ende keine gemeinsame Basis." Über die Trennung haben die zwei ihr engstes Umfeld per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Mehr Details über ihr Liebes-Aus wollen sie zu diesem Zeitpunkt nicht preisgeben.

Noch im vergangenen Jahr schwärmte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin von ihrer glücklichen Beziehung mit Andreas – dabei habe sie ihn zu Beginn gar nicht als attraktiv empfunden. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte mich eigentlich gar nicht mit ihm treffen, weil mir sein Instagram-Foto nicht gefallen hat. Ich fand ihn nicht attraktiv – und dann habe ich ihn gesehen und dachte: Wow, was ein Mann", plauderte sie gegenüber RTL aus. Eigentlich habe sie Single bleiben wollen, doch der Jurist sei genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben getreten.

Denn: Als die zwei sich im Jahr 2020 kennenlernten, durchlebte Indira eine schwere Zeit. Sie hatte gerade eine Fehlgeburt erlitten und zu allem Überfluss erfahren, dass ihr damaliger Partner sich mehrere Seitensprünge geleistet hatte. Dass sie bei einem Event ihres liebsten Fußballklubs SV Darmstadt 98 auf Andreas traf, sei ein ziemlicher Glücksfall gewesen. Gegenüber Bild gab sie zu: "Er hat mich gerettet. Das weiß ich heute."

Instagram / indiraweis Andreas Maus und Indira Weis, 2023

Instagram / indiraweis Indira Weis, TV-Star

