Megaglücklich: Indira Weis wollte eigentlich keine Beziehung

Indira Weis (43) ist endlich angekommen! Die Bro'Sis-Sängerin sorgte in der Vergangenheit für etliche Schlagzeilen. Beim Dschungelcamp im Jahr 2011 zeigte sich die Sängerin schwer verliebt mit dem britischen Pop- und Schlagersänger Jay Khan (41). Die Zuschauer kauften dem Pärchen ihre Zuneigung zueinander jedoch nicht ab. Heute hat sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist überglücklich mit ihrem Partner Andreas.

Zweieinhalb Jahre hielten die 43-Jährige und ihr Partner ihre Liebe geheim. Der Anwalt habe Indira anfangs überhaupt nicht gefallen, was sich jedoch schnell änderte. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte mich eigentlich gar nicht mit ihm treffen, weil mir sein Instagram-Foto nicht gefallen hat. Ich fand ihn nicht attraktiv – und dann habe ich ihn gesehen und dachte: Wow, was ein Mann", erzählt sie in einem Interview mit RTL. Eigentlich habe die Beauty Single bleiben wollen, doch der 51-Jährige "kam genau zur richtigen Zeit".

Für die Zukunft haben die beiden auch schon ganz konkrete Pläne: Heiraten und Baby. Denn Indiras sehnlichster Wunsch ist es, Mutter zu werden. "Wir wollen ein Kind. Das wäre unser Traum und ein Geschenk. Wir üben", äußerte sie sich vor wenigen Monaten gegenüber der Bild.

Indira Weis und Jay Khan im Versace Hotel im Januar 2011

Sängerin Indira Weis

Indira Weis im Januar 2023

