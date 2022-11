PR-Nummer im Dschungelcamp? Jay Khan reagiert auf Vorwürfe

Was steckte hinter der Beziehung von Jay Khan (40) und Indira Weis (43)? 2011 sorgten die beiden im Dschungelcamp wohl für einen der größten Skandale in der Geschichte der Show. Eigentlich schien die Chemie zwischen ihnen zu stimmen, doch nach Showende war ganz schnell Schluss. Der Vorwurf: Die Liebe sie nur ein PR-Gag gewesen. Im Promi Big Brother-Bunker klärt Jay die Situation von damals auf.

In der heutigen "Promi Big Brother"-Folge wird Jay von seinem Mitbewohner Jörg Dahlmann (63) auf dieses heikle Thema angesprochen. "Ich fühle mich jetzt im Stande, dir darauf eine Antwort geben. Früher hatte ich Angst, das Falsche zu sagen", gibt der ehemalige US 5-Star zu. "Wir waren damals in einer Extremsituation und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben und fand das aufregend und spannend." Er habe in der Sendung nicht "weiter um die Ecke gedacht". Dass es Konsequenzen geben könnte, sei ihm erst im Nachhinein bewusst geworden.

Jay findet auch zum Fake-Vorwurf klare Worte. "Ich habe vor dem Format keine Silbe mit dieser Frau gesprochen. Ich kannte sie nicht!", betont der 40-Jährige. Er habe zwar gewusst, wer Indira war, aber persönlich hätten sie sich nicht gekannt. Rückblickend wäre er sogar lieber gleich zu Beginn der Show rausgeflogen, damit das nicht hätte passieren können. "Es ist schlimm zu wissen, dass ein Großteil der Menschen nach zwölf Jahren immer noch ein klares Bild hat", ärgert er sich.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / indiraweis Indira Weis im Jahr 2020

Promi Big Brother, Sat.1 Szene aus "Promi Big Brother " 2022

Sat.1 Jay Khan bei "Promi Big Brother" 2022

