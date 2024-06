Nach Entlassung aus Haft: Mike Hassini wird erstmals Papa

Süße Neuigkeiten von Mike Hassini (29): Der einstige The Only Way Is Essex-Star wird zum ersten Mal Papa! Das verkünden der Reality-TV-Star und seine Partnerin Jessica Milford jetzt auf Instagram: In mehreren Stories teilt die blonde Beauty mehrere Aufnahmen, die unter anderem Ultraschallbilder oder ihre bereits deutlich zu erkennende Babykugel zeigen. "Nach jedem Sturm gibt es immer einen Regenbogen... Du bist wirklich unser wahr gewordener Traum. Wir sind so aufgeregt für unser neues Kapitel als Mama und Papa... Unser Happy End", schreibt Jessica zu den Schnappschüssen. Ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, behalten die werdenden Eltern bislang für sich. Mike selbst meldete sich auf seinem Social-Media-Profil noch nicht zu Wort.

Dennoch ist sich ein Insider sicher: Mike kann es kaum erwarten, Vater zu werden! "Vater zu werden ist alles, was Mike sich jemals gewünscht hat. Die Familie war ihm schon immer sehr wichtig und zu wissen, dass er endlich ein Baby bekommt, bedeutet für ihn und Jessica die Welt", verrät die Quelle im Interview mit Daily Mail und betont zudem: "Er weiß, wie viel Glück er hat, eine zweite Chance zu bekommen, und er ist Jessica so dankbar, dass sie durch dick und dünn zu ihm gehalten hat."

Die Schwangerschafts-News machen die Runde, nachdem Mike wegen des Besitzes von Kokain im Wert von umgerechnet fast 83.000 Euro verhaftet wurde. Daraufhin wurde er zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt, von denen er allerdings nur zwei Jahre absitzen musste. Auch Jessica wurde damals wegen des Verdachts auf Drogenhandel verhaftet. Jedoch wurde sie kurz darauf wieder freigelassen, nachdem festgestanden hatte, dass sie nicht an der Aktion beteiligt war.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicamilford Mike Hassini und Jessica Milford via Instagram-Story

Anzeige Anzeige

Instagram / mike_hassini Mike Hassini und seine Freundin Jessica Milford

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Mike wird sich zu den News äußern? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de