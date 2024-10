Ein Mädchen: Mike Hassini und Jessicas Baby ist auf der Welt

Mike Hassini (29) schwebt im Babyglück: Der ehemalige The Only Way Is Essex-Star und seine Partnerin Jessica Milford begrüßen ihr erstes gemeinsames Kind! Das verkündet die blonde Schönheit jetzt mit einem Beitrag auf Instagram – mit dem sie gleichzeitig das Geschlecht und den Namen ihres Kindes verrät. "Dürfen wir vorstellen: Orla Florence Hassini. [...] Eine unfassbare Liebe – unsere Herzen sind so voll. Du hast unsere Welt verändert, kleines Mädchen", schwärmt sie zu einer Reihe an Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Babys.

Die Tochter des 29-Jährigen hatte am 10. Oktober das Licht der Welt erblickt – eine Nachricht, über die sich neben Mikes Fans auch seine einstigen "The Only Way Is Essex"-Kollegen sehr begeistert zeigen. "Ich freue mich so sehr für euch beide", schreibt beispielsweise Georgia Kousoulou, während Billie Shephard anmerkt: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Sie ist perfekt. Ich wünsche euch alles Liebe." Auch der Name der Kleinen scheint gut anzukommen. "Orla Florence ist der wunderschönste Name!! Ich sende euch allen so viel Liebe", findet ein Nutzer.

Dass der Reality-TV-Star und seine Liebste ein Baby erwarten, verkündete das Paar vergangenen Juni im Netz. Dort veröffentlichte Jessica mehrere Schnappschüsse, die unter anderem Ultraschallbilder oder ihre bereits deutlich zu erkennende Babykugel zeigten. "Nach jedem Sturm gibt es immer einen Regenbogen... Du bist wirklich unser wahr gewordener Traum. Wir sind so aufgeregt für unser neues Kapitel als Mama und Papa... Unser Happy End", schwärmte sie. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, freute sich auch Mike ganz besonders – für ihn sei es eine zweite Chance, nachdem er wegen des Besitzes von Kokain im Wert von umgerechnet fast 83.000 Euro verhaftet worden war. "Vater zu werden ist alles, was Mike sich jemals gewünscht hat", betonte die Quelle.

Instagram / mike_hassini Mike Hassini mit seinem Baby, Oktober 2024

Instagram / jessicamilford Mike Hassini und Jessica Milford via Instagram-Story

