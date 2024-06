Kryptischer Post: Ist Rapperin Nicki Minaj wieder Single?

Was soll das nur bedeuten? Nicki Minaj (41) teilt ihre Gedanken gerne im Netz. Vor allem auf der Plattform X ist die Rapperin sehr aktiv und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Mit einem neuen Posting sorgt die Musikerin allerdings für allerhand Verwirrung. Denn der Post besteht nur aus zwei Worten. "Ja... Single", schrieb sie da, ohne weitere Erklärung. Ob sie sich damit auf ihre Ehe bezieht? Denn seit 2019 ist die US-Amerikanerin bereits mit dem Sexualstraftäter Kenneth Petty (46) verheiratet.

Ihre Fangemeinde, die Nicki liebevoll "Barbz" nennt, weiß nicht so richtig, was sie mit dem Tweet anfangen soll. Sie nennen sie sogar bei ihrem bürgerlichen Vornamen, um zu zeigen, wie ernst es ihnen ist. "Onika, was soll das heißen? Bist du Single oder veröffentlichst du bald eine neue Single?", wollen die Fans wissen. Ein Fan schrieb: "Liebe Rap Girlies, genau so zieht man einen PR-Gag durch. Nur zwei Worte und sie dominiert einfach." Wieder ein weiterer textete aufgeregt: "Mach den Mund auf, Nicki! Lass uns nicht so hängen!"

Dass Nicki und ihr Ehemann sich scheiden lassen, scheint eher unwahrscheinlich. Immerhin kennen die beiden sich schon seit ihrer Schulzeit. Die Rapperin hatte schon früher betont, wie wohl sie sich bei Kenneth fühlt. Im Interview mit Vogue vom vergangenen Dezember erzählte sie: "Da ich meinen Mann schon so lange kenne, haben wir eine gewisse Leichtigkeit im Umgang miteinander." Außerdem sind die Rapperin und ihr Partner Eltern eines kleinen Sohnes, dessen Namen sie nicht in der Öffentlichkeit teilen.

Getty Images Nicki Minaj bei den BET Awards 2018

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty mit ihrem Sohn, März 2022

Glaubt ihr, Nicki deutet mit ihrem Post auf eine Scheidung hin? Ich würde es mir wünschen... Nein, es geht bestimmt um eine neue Single! Ergebnis anzeigen



