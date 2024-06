Offiziell bestätigt: "TV total Turmspringen" zurück im TV

Gute Nachrichten für alle Fans des Formats "TV total Turmspringen"! Wie DWDL nun berichtet, wird die Show schon bald ihr Fernseh-Comeback feiern. Zuletzt war das Turmspringen beim Konkurrenz-Sender RTL beheimatet, jetzt wird der wilde Wasserspaß aber wieder von ProSieben ins Programm aufgenommen. Dort soll es, wie zuvor, unter dem Mantel von Stefan Raabs (57) Show TV Total ausgestrahlt werden, die mittlerweile von Sebastian Pufpaff (47) moderiert wird. Doch damit nicht genug: Auch ein Zeitraum ist bereits bekannt: Nach Angaben des Senders soll das Turmspringen im Herbst als Live-Event stattfinden. Ob Stefan für die Show wieder zurückkommt, ist jedoch fraglich.

Doch nicht nur das Turmspringen feiert sein langersehntes Comeback – auch zwei neue Shows aus dem "TV total"-Universum sollen ihr Debüt feiern. Mit dem "TV total Promi-Wrestling" geht im Winter ein völlig neues Format an den Start. Und auch für die Lachmuskeln ist gesorgt: Mit dem "TV total Bundesvision Song Contest" kommt eine neue Comedyshow, in der die verschiedenen Bundesländer ihre "größte Lachnummer" ins Rennen schicken. Am Ende wird geschaut, welches das lustigste Bundesland ist.

Auch wenn Stefan möglicherweise nicht wieder zurückkehrt, gibt es für die Fans des Entertainers einen kleinen Lichtblick: Im kommenden September wird er noch einmal in den Ring steigen und seinen dritten Boxkampf gegen Regina Halmich (47) bestreiten. "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher werden endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten", kündigte Inga Leschek, die Programmgeschäftsführerin von RTL, den Kampf damals in einer Pressemitteilung an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab bei ihrem Boxkampf 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch über das Comeback? Ja, ich kann es kaum abwarten! Nein, ich hätte das nicht gebraucht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de