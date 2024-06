Er ziert das NBA-Logo: Basketball-Star Jerry West ist tot

Die Basketballwelt trauert um eine Legende: Der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler und Trainer Jerry West ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigen nun die Los Angeles Clippers in einem offiziellen Statement, wie unter anderem TMZ berichtet. Demnach sei der NBA-Star am Mittwochmorgen im Beisein seiner geliebten Frau Karen verstorben. Weitere Einzelheiten zu seinem Tod wurden bisher nicht preisgegeben.

Jerrys Karriere in der NBA begann in den 1960er-Jahren. Insgesamt 14 Saisons hatte der einstige Profibasketballer bei den Los Angeles Lakers gespielt. Spätestens 1969, fünf Jahre vor seinem offiziellen Rücktritt, wurde Jerry weltbekannt – oder eher seine Silhouette. In diesem Jahr wurde nämlich das heutige NBA-Logo geschaffen, das auf einem Bild des Spielers basiert. Seither ist er den NBA-Fans als "das Logo" bekannt.

Im Netz trauern die Fans um die verstorbene Legende und zollen Jerry aka "das Logo" in zahlreichen Gedenkposts Tribut. "Ruhe in Frieden, Jerry West. Danke für alles, was du für die Basketballwelt geleistet hast", bekundet ein Fan auf X seine Trauer. Und wie zahlreiche weitere Fans erinnert ein Bewunderer von Jerry an dessen Erfolge zu Lebzeiten: "Er war ein MVP, ein Champion, ein Goldmedaillengewinner, ein Dynastie-Erbauer und buchstäblich das Logo der Liga. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke."

Getty Images Jerry West, ehemaliger Basketballspieler

Getty Images Jerry West, NBA-Legende

