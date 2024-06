Deswegen ließ Rory McIlroy plötzlich seine Scheidung platzen

Vor ein paar Wochen reichte Golfprofi Rory McIlroy (35) die Scheidung von seiner Frau ein. Vor wenigen Tagen nahm er diesen Schritt zurück und ließ die Trennung annullieren. Aber was steckt dahinter? Ein paar Freunde des Sportlers haben sich mit Daily Mail unterhalten und ihre Vermutungen zu genau diesem Thema preisgegeben. Einer der Insider meinte: "Er kann nicht länger als fünf Minuten alleine sein. Er braucht einfach die Beständigkeit und Stabilität." Ein weiterer Bekannter von Rory versicherte: "Rory handelt oft aus einer Laune heraus und entscheidet Dinge, ohne vorher richtig darüber nachzudenken. Die Scheidung war eine dieser Dinge. Sein Team hat ihm wahrscheinlich geraten, noch sechs Monate auszuharren und dann zu gucken, wo er steht."

Zusammen mit der Scheidung hatte Rory außerdem das gemeinsame Sorgerecht für Töchterchen Poppy beantragt und erfragt, dass ein Richter den Ehevertrag durchsetzt, den das Paar 2017 unterzeichnet hatte. Laut den Insidern ist Geld das Statussymbol der Golfer, was Rory zum Verhängnis werden könnte. "Es gibt viele Gerüchte, dass er die Scheidung zurückgezogen hat, weil er realisiert hat, dass er dadurch viel Geld verlieren würde. Und er ist definitiv ein Mann, der sein Geld liebt", glaubt einer der Quellen.

Sollte Rory sich wirklich von seiner Frau Erica trennen, hat er sicherlich schon die nächste Liebelei am Haken – da sind sich die Insider sicher. Immerhin ist es so auch bei seinen früheren Beziehungen gelaufen. Vor Erica war der Golfer mit Tennisspielerin Caroline Wozniacki (33) verlobt, doch zu einer Hochzeit kam es nicht. Er trennte sich von der Sportlerin via Telefongespräch im Frühling 2014. Ein Jahr später verlobte er sich mit seiner jetzigen Frau, die er zwei Jahre später bei einer riesigen Zeremonie heiratete.

Getty Images Golfer Rory Mcllroy mit Ehefrau Erica Stoll und Tochter Poppy

Getty Images Caroline Wozniacki Januar 2020

