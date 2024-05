Von Polizei übermittelt: Rory Mcllroy will die Scheidung!

Der Profigolfer Rory McIlroy (35) ging ganze sieben Jahre mit seiner Ehepartnerin Erica Stoll durchs Leben. Ihre Liebe krönten sie 2020 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Poppy Kennedy. Doch die Beziehung des Sportlers und seiner Gattin war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Rory hat die Scheidung von Erica beantragt, da ihre Ehe "unwiederbringlich zerbrochen" sei – und das tat er auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Dass ihr so etwas geschieht, wird die Blondine wohl nicht kommen gesehen haben, denn wie unter anderem Mirror berichtet, habe Rory die Scheidungspapiere ohne Vorwarnung einen Tag nach seinem Wells-Fargo-Championship-Sieg per Polizei übermitteln lassen.

Den Scheidungspapieren zufolge sei der beauftragte Beamte am 13. Mai um 10:30 Uhr in der Villa des Paares in Florida aufgetaucht, um Erica eine Kopie des Scheidungsantrags zu überreichen. Rory habe die Unterlagen digital am 9. Mai unterschrieben, während er gerade in seinem Golfturnier steckte – und nun war es an der Zeit, dass Erica unterschreibt. Sie sei vorgeladen worden, um innerhalb von 20 Tagen eine schriftliche Antwort beim Gerichtsschreiber einzureichen. "Wenn Sie Ihre Antwort nicht rechtzeitig einreichen, können Sie den Fall verlieren, und Ihr Lohn, Ihr Geld und Ihr Eigentum können danach ohne weitere Warnung des Gerichts eingezogen werden", lautete ein Vermerk auf dem Scheidungsdokument. Der Ehe lag ein Ehevertrag zugrunde. Erica soll sich bis zum 29. Mai nicht zurückgemeldet haben.

Unter anderem werden in den Scheidungspapieren schon einzelne Vereinbarungen thematisiert, wie beispielsweise die Aufteilung des Sorgerechts für die Tochter. Der New Yorkerin wird nahegelegt, sich einen Anwalt zu nehmen. Ihr Noch-Mann soll in diesem Fall von demselben Juristen vertreten werden, der 2010 auch schon den Golfstar Tiger Woods (48) bei der Scheidung von seiner damaligen Frau Elin Nordegren (44) unterstützt haben soll.

Getty Images Golfer Rory Mcllroy mit Ehefrau Erica Stoll und Tochter Poppy

Getty Images Profigolfer Tiger Woods, Mai 2024

