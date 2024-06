Rory McIlroy will sich doch nicht von Frau scheiden lassen!

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich der Profigolfer Rory McIlroy (35) nach sieben Jahren Ehe von seiner Frau Erica Stoll scheiden lassen will. Doch nun scheint es sich der Sportler anders überlegt zu haben: Wie Rory jetzt in einem Interview mit The Guardian bestätigt, geben er und Erica ihrer Ehe eine zweite Chance! "In den vergangenen Wochen haben Erica und ich erkannt, dass unsere beste Zukunft eine gemeinsame Familie ist. Zum Glück haben wir unsere Differenzen beigelegt und freuen uns auf einen Neuanfang", erklärt er.

Wie es zu dem plötzlichen Sinneswandel seitens des 35-Jährigen gekommen ist, bleibt fraglich. Zuletzt schien es zumindest so, als ob sich Rory mit seiner Entscheidung, seine Ehe zu beenden, ziemlich sicher war. Wie Mirror berichtete, ließ Rory die Scheidungspapiere per Polizei an seine Frau übermitteln – er stand währenddessen auf dem Golfplatz. Als Begründung gab er an, dass seine Ehe "unwiederbringlich zerbrochen" sei.

Dass das Beenden einer Beziehung nicht gerade zu Rorys Stärken gehört, machte er bereits vor zehn Jahren deutlich: Wenige Wochen vor ihrer Hochzeit machte er mit seiner damaligen Verlobten Caroline Wozniacki (33) Schluss – und zwar am Telefon! "Ich war schockiert. Ich dachte, es würde wenigstens von Angesicht zu Angesicht stattfinden, aber da war nichts. Es war ein Anruf und seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört", erinnerte sich die Tennisspielerin später in der Show "In Depth with Graham Bensinger".

Getty Images Golfer Rory Mcllroy mit Ehefrau Erica Stoll und Tochter Poppy

Getty Images Rory McIlroy und Caroline Wozniacki im April 2013

