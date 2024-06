MLB-Spieler und Coach Mike Brumley bei Autounfall gestorben

Es gibt traurige Nachrichten für Fans von Mike Brumley. Der Baseballprofi ist bei einem tragischen Autounfall mit mehreren Fahrzeugen ums Leben gekommen. In einer rührenden Mitteilung ehren die Seattle Mariners ihren Coach auf X. "Wir sind erschüttert über das Ableben des ehemaligen Mariners-Spielers und Trainers Mike Brumley. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen", heißt es in dem Statement und weiter: "Mikes Einfluss auf dem Spielfeld, in unserer Organisation und im gesamten Baseball war für Generationen von Spielern spürbar."

Gegenüber ESPN betonte der Baseballer Austin Riley am vergangenen Sonntag, welche wichtige Rolle Mike für seine Karriere gespielt hatte. "Ich habe heute Morgen um 2:30 Uhr eine SMS bekommen und bin seitdem wach", merkte der Sportler traurig an und fügte hinzu: "Es gibt nur sehr wenige Menschen, die in meiner Baseballkarriere ein Vorbild waren. Mein Vater ist die Nummer eins und Mike Brumley die Nummer zwei. [...] Das ist ein tragischer Tag. Meine Gebete gehen an seine Familie. Es ist eine harte Pille, die man schlucken muss."

Zu Lebzeiten wurde Mike als ehemaliger Major-League-Baseballer bekannt. Insgesamt spielte er in acht Seasons und stand zwischen 1987 und 1995 auf dem Platz. Damals trat der gebürtige US-Amerikaner in die Fußstapfen seines gleichnamigen Vaters Mike Brumley. 2010 wurde der einstige Shortstop dann Trainer für die Mariners. Rund vier Jahre später wechselte er für eine Saison zu den Cubs nach Chicago.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Brumley, Baseballspieler und Coach

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Brumley, Baseballspieler und Coach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de