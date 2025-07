Joseph Quinn überrascht mit Aussage zu Marvel-Vorgänger

Am 24. Juli 2025 kommt "The Fantastic Four: First Steps" in die deutschen Kinos, und Joseph Quinn (31) wird darin als Johnny Storm alias Human Torch (Menschliche Fackel) zu sehen sein. Damit tritt der britische Schauspieler in die Fußstapfen von Chris Evans (44), der die Rolle in den Filmen von 2005 und 2007 spielte. Während eines Berliner Events sprach Joseph über Chris' Darstellung und relativierte eine frühere kritische Aussage. In einem Interview mit Entertainment Weekly im April erklärte Joseph, dass er bei Marvel-Chef Kevin Feige (52) Kritik an der Darstellung von Johnny Storm geäußert habe: "Ich habe mit Kevin über frühere Versionen seiner Figur gesprochen und darüber, wo wir kulturell stehen. Er wurde als Frauenheld und Draufgänger gebrandmarkt, aber ist das heutzutage noch sexy? Ich denke nicht", lautete sein klares Urteil damals.

Gerade seine kritischen Äußerungen über Chris Evans hatten für Schlagzeilen gesorgt, doch Joseph schien bei der Berliner Veranstaltung um Ausgleich bemüht. "Ich glaube, ich war in meiner Antwort etwas zu unüberlegt", sagte er gegenüber Gala und fügte hinzu: "Ich finde Chris' Interpretation brillant und habe seine Darstellung in diesen Filmen sehr genossen." Er erklärte weiter, dass seine eigene Darstellung von Johnny Storm nicht bewusst völlig anders gestaltet sei. Stattdessen bringe er einfach seine eigene Persönlichkeit in die Rolle ein und gehe mit dem Fokus weg von der draufgängerischen Art der Figur. "Johnny hat noch viel interessantere Seiten als seine Frauengeschichten", so Joseph lachend.

Joseph, der bereits durch seine Rolle in Stranger Things einem breiten Publikum bekannt wurde, scheint eine Vorliebe für das Ungewohnte zu haben. Bei dem Event verriet er sogar scherzhaft, dass er und seine Co-Stars Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37) und Ebon Moss-Bachrach sich alle als "Weirdos" bezeichnen. Dies scheint für ihn ein verbindender Faktor zwischen den Schauspielenden zu sein, den er an der Zusammenarbeit besonders schätzt. Seine charmante und bodenständige Art kommt bei Fans und Medien gleichermaßen gut an, und es bleibt spannend, wie er sich als Human Torch ein neues Kapitel in der Marvel-Geschichte sichern wird.

Getty Images Joseph Quinn bei einer Veranstaltung für "The Fantastic Four: First Steps" in London

Getty Images Chris Evans bei der Comic-Con im Juli 2024

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby & Joseph Quinn aus "The Fantastic Four: First Steps"