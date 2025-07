Anja Schüte packt über Beziehung mit Ex Roland Kaiser aus

Anja Schüte (60) spricht in einem Interview mit t-online offen über ihre derzeitige Beziehung zu ihrem Ex-Mann Roland Kaiser (73). Die beiden waren von 1990 bis 1995 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. "Wir haben auf jeden Fall kein sehr enges, aber ein gutes Verhältnis zueinander", erklärt die Schauspielerin. Anja beschreibt, dass das Aufrechterhalten einer Patchwork-Familie mit dem Sänger schwierig sei, da er ausschließlich auf der Bühne stehe: "Roland ist nur unterwegs. Sein Leben besteht nur aus Auftritten. Da ist offensichtlich kein Platz für irgendetwas anderes."

Während Anjas Sohn mit den Kindern ihres aktuellen Mannes bestens auskommt, findet sie es "schade", dass eine Patchwork-Konstellation mit Rolands weiteren Kindern nicht wirklich zustande kommt: "Mit Familie Kaiser gab es das in dieser Form nicht, da Roland ständig unterwegs ist." Der 73-Jährige hingegen zeigte sich zuletzt mit seinen Enkeln sehr familiär in den sozialen Medien, was Fans einen seltenen privaten Einblick gewährte.

Nach der Scheidung von Roland Kaiser musste Anja viele Hürden meistern. Die alleinerziehende Mutter befand sich zeitweise sogar in einer finanziellen Notlage, während Roland eine glanzvolle Karriere im Schlagergeschäft verfolgte. Mittlerweile hat sie ihr Glück mit ihrem neuen Ehemann gefunden und führt ein Leben zwischen Deutschland und Norwegen. Über ihre zweite Heimat spricht sie in höchsten Tönen: "Die Menschen in Norwegen sind sehr entspannt, liberal und zurückhaltend. Dort herrscht eine absolute Entschleunigung. Frauen in Norwegen genießen das Leben viel mehr als wir deutschen Frauen."

Anja Schüte und Roland Kaiser

Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Anja Schüte, Schauspielerin

