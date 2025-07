Netflix kündigt dritte Staffel "Ich und die Walter Boys" an

Fans der Serie "Ich und die Walter Boys" haben allen Grund zur Vorfreude: Obwohl Staffel zwei erst noch bevorsteht – sie erscheint am 28. August –, hat Netflix bereits die dritte Runde der beliebten Teenieserie bestätigt. Die neuen Folgen sollen 2026 veröffentlicht werden, wie Showrunnerin Melanie Halsall via Netflix Tudum, der offiziellen Begleitwebsite des Streaminganbieters, bekanntgab. Die Serie basiert auf dem Wattpad-Roman von Ali Novak und begleitet die 15-jährige Jackie Howard (gespielt von Nikki Rodriguez, 22), die nach einem tragischen Verlust ihr Leben in Manhattan hinter sich lässt. In Silver Falls, Colorado, erwartet sie das genaue Gegenteil: eine turbulente Patchwork-Familie mit zehn Kindern – und ein Alltag voller sozialer Herausforderungen, Heimweh und Herzklopfen.

Nach einer ersten Staffel, die in 88 Ländern die Netflix-Top-10 erreichte und acht Wochen lang in der weltweiten Rangliste verblieb, stehen die Zeichen für die Serie weiterhin gut. Chefproduzentin Melanie teilte mit, dass sie großes Potenzial für eine lange Entwicklung der Serie sieht, insbesondere durch die Möglichkeit, neben den Teenagergeschichten vermehrt auch generationenübergreifende Erzählstränge einzuflechten. Staffel 1 endete mit einem Cliffhanger, als Jackie zusammen mit ihrem Onkel Richard nach New York zurückflog, was die Spannung auf die kommenden Ereignisse in Staffel 2 und 3 noch weiter steigert.

Die Serie hat es schnell geschafft, die Herzen der Zuschauer zu erobern, nicht zuletzt durch ihre sympathischen Charaktere und die Mischung aus Drama, Romantik und alltäglichen Familiensituationen. Abseits der packenden Hauptgeschichte sorgt vor allem die Chemie innerhalb des Casts für Begeisterung, darunter Darsteller wie Noah LaLonde und Ashby Gentry als Alex und Cole, zwischen denen sich Jackie in der Serie nicht so recht entscheiden kann. Melanie betonte bereits während der Dreharbeiten zur ersten Staffel, wie viel Freude ihr die Arbeit mit den Schauspielern bereitet. Produziert wird das Erfolgsformat von Sony Pictures Television International Production in Zusammenarbeit mit iGeneration Studios, bekannt durch Projekte wie die erfolgreiche "The Kissing Booth"-Trilogie.

Getty Images Nikki Rodriguez, Ashby Gentry und Noah LaLonde im Mai 2025 in Los Angeles

Getty Images Ashby Gentry, Nikki Rodriguez und Noah LaLonde im Mai 2025 in Inglewood

Getty Images Nikki Rodriguez im Jahr 2024

