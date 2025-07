"Villa der Versuchung"-Moderatorin Verona Pooth spaltet Fans

Ob mit ihrem Auftreten, ihren Sprüchen oder ihrer Tonlage – Verona Pooth (57) schafft es immer wieder, die Zuschauer in zwei Lager zu spalten. So auch in ihrer neuen Show "Villa der Versuchung", die seit Anfang Juli bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Auf Instagram überhäufen viele ihrer Follower die 57-Jährige mit Komplimenten zu ihrer Ausstrahlung und ihrem Look. Kommentare wie "Verona ist einfach eine wunderschöne Frau" oder "Wie fantastisch sieht sie bitte aus? Ist ja Wahnsinn!" sind in den sozialen Medien keine Seltenheit. Doch nicht alle Zuschauer der Show sind begeistert. Manche äußern sich kritisch über die Eignung der beliebten Moderatorin für diesen Job und schreiben: "Ihre Stimme tut mir in den Ohren weh!" oder "Verona moderiert für viel Geld auch jeden Mist!"

Das Sendungskonzept selbst scheint bei der Zielgruppe anzukommen: Prominente wie Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Georgina Fleur (35) versuchen in einer spärlich eingerichteten Villa in Thailand, kostspieligen Verlockungen zu widerstehen, um das Preisgeld von 250.000 Euro nicht zu verlieren. Obwohl Verona bei einigen der Zuschauer polarisiert, trägt sie mit ihrer einzigartigen Art für viele einen großen Teil zum Charakter der Show bei. Wie immer geht es dabei nicht nur um die Kandidaten, sondern auch um die Frage, wie sehr die Moderatorin die Atmosphäre und Dynamik der Gruppe beeinflusst. So bleibt es spannend zu beobachten, wie sich Verona im weiteren Verlauf der Show schlagen wird und ob sie mit ihrem Charme nicht doch noch den einen oder anderen Kritiker von sich überzeugen kann.

Verona prägt das deutsche Fernsehen seit den 1990er-Jahren – nicht nur mit ihrem Auftreten, sondern vor allem durch ihre unverkennbare, hohe Stimme, die für viele zum Markenzeichen der ehemaligen Schönheitskönigin geworden ist. Diese schrille Tonlage spaltet die Zuschauer: Für manche ist sie unterhaltsam, für andere manchmal etwas zu viel des Guten. Doch genau diese Stimme macht Verona zu der Persönlichkeit, die man nicht so leicht vergisst. So bleibt sie trotz aller Diskussionen eine gefragte Moderatorin, die mit ihrer aktuellen Show beweist, dass sie auch nach Jahrzehnten im Business ihren individuellen Stil nie verloren hat.

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Joyn / Michael de Boer Gigi Birofio, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin