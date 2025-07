Schämt sich Daniela Büchner für einige ihrer TV-Momente?

Reality-TV-Star Daniela Büchner (47) lässt die Kameras auch in der zweiten Staffel von "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" wieder tief in ihr Leben blicken. Promiflash hakte bei der fünffachen Mutter nach, ob es Momente gibt, die sie im Nachhinein bereut. "Manchmal denke ich mir im Nachhinein: 'Musste das jetzt wirklich im TV sein?' Aber hey, ich will nichts vorspielen. Ich bin halt so, wie ich bin – mit Höhen und Tiefen. Und genau das sehen die Leute halt auch", erklärt Daniela.

Im Gespräch mit Promiflash verrät Daniela auch, welche Veränderungen sich seit der Ausstrahlung der ersten Staffel in ihrem Leben ergeben haben. "Einiges. Die Kids werden größer, ich hab mich auch beruflich weiterentwickelt. Aber ehrlich gesagt – bei uns ist eigentlich immer was los. Langweilig wird’s nie, das kann ich dir versprechen", lacht sie. Die Kamera begleitet die Familie weiterhin auf Schritt und Tritt, was für Fans spannende Einblicke ins Familienleben verspricht.

Privat blickt Daniela auf ein Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt ist. Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) ist sie alleinerziehend und meistert das turbulente Leben mit fünf Kindern. Die Nahbarkeit, mit der sie als alleinerziehende Mutter durchs Leben geht, hat sie zur Identifikationsfigur für viele gemacht. Zudem begeisterte sie in Shows wie Dschungelcamp, The 50 oder Reality Queens.

Die zweite Staffel "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" immer donnerstags ab 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

Daniela Büchner, November 2024

Daniela Büchner, Juli 2025

Jada, Diego, Jenna, Daniela Büchner, Volkan und Joelina