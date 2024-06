Sänger Don Omar macht seine Krebserkrankung öffentlich!

Der Sänger Don Omar macht eine besorgniserregende Neuigkeit publik: Er ist an Krebs erkrankt. Am Montag teilte der Reggaeton-Star auf seinem Instagram-Account ein Bild, das ein Krankenhausbändchen um sein Handgelenk zeigt. "Heute ja, aber morgen werde ich keinen Krebs mehr haben. Gute Vorsätze sind willkommen. Wir sehen uns bald wieder", schreibt Don zu dem Schnappschuss. An welcher Form von Krebs er erkrankt ist, behielt er jedoch für sich.

Bereits einen Tag nach dem Eingriff meldet sich der Fast & Furious-Star auf seinem Social-Media-Account zurück. "Heute bin ich krebsfrei aufgewacht und dankbar. [...] Meine Operation war ein Erfolg und jetzt ist es Zeit für mich, mich zu erholen", schreibt Don zu einem Selfie, auf dem er sichtlich erschöpft in die Kamera blickt. Zudem bedankt sich der 46-Jährige bei seinen Fans für die "guten Wünsche, Gebete und Tausende von Nachrichten". Bislang ist noch nicht bekannt, ob sich Don weiteren Behandlungen unterziehen muss.

In den vergangenen Jahren machte sich Don vor allem im Musikbusiness einen Namen: Seinen Durchbruch feierte er 2003 mit seinem Solodebüt "The Last Don", das mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Auch spielte er in vier Filmen der "Fast & Furious"-Reihe mit – er schlüpfte in die Rolle des Rico Santos.

Instagram / donomar Don Omar im Juni 2024

Getty Images Don Omar, Rapper

