Baseball-Legende Willie Mays ist mit 93 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Willie Mays ist gestorben. Das gibt das Team der Baseball-Legende in einem Statement auf X bekannt. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass die San-Francisco-Giants-Legende und Hall of Famer Willie Mays heute Nachmittag im Alter von 93 Jahren friedlich verstorben ist", heißt es in der Erklärung. Auch sein Sohn Michael Mays meldete sich bereits zu Wort. "Mein Vater ist friedlich und im Kreise seiner Lieben verstorben. Ich möchte euch allen aus tiefstem Herzen für die unerschütterliche Liebe danken, die ihr ihm über die Jahre entgegengebracht habt. Ihr wart sein Lebenselixier", erklärte er gegenüber San Fransisco Chronicle.

Zahlreiche Fans, Sportkollegen und auch Prominente trauern im Netz um den Sportler. "Ruhe in Frieden, Willie Mays. Du hast das Spiel für immer verändert und Kinder wie mich inspiriert, unseren Traum zu verfolgen" und "Es wird nie wieder einen wie Willie Mays geben", lauten nur zwei Kommentare von vielen auf X: Auch Barack Obama (62) zollte Willie, den er oft getroffen und ihm 2015 sogar die Freiheitsmedaille des Präsidenten verliehen hatte, Respekt. "Willie Mays war nicht nur ein einzigartiger Sportler, gesegnet mit einer unvergleichlichen Kombination aus Anmut, Geschicklichkeit und Kraft. Er war auch ein wunderbar warmherziger und großzügiger Mensch", schreibt der Politiker zu einem Foto der beiden.

Willie hatte als erster schwarzer Mannschaftskapitän in der Major League des US-Baseballs Geschichte geschrieben. 1950 war er von den Giants unter Vertrag genommen worden. 21 Jahre lang hatte er für das Team auf dem Feld gestanden, bevor er 1972 zu den New York Mets wechselte. Im Jahre 1971 ging er mit insgesamt 24 All-Star-Auszeichnungen und 660 Homeruns in Rente. Für seine erstaunliche sportliche Leistung wurde Willie 1979 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen.

Getty Images Willie Mays, Ex-Baseballstar

Getty Images Willie Mays und Barack Obama

