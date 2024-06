Fans überrascht: Jacob Tremblay feiert Highschool-Abschluss

Wo ist nur die Zeit geblieben? Das fragen sich aktuell einige Fans von "Room"-Star Jacob Tremblay (17). In dem Oscar-prämierten Streifen spielte der damals neunjährige Kanadier den kleinen Jack Newsome. Auf Instagram postet der Schauspieler eine Bilderreihe und teilt mit seinen Fans die Freude über einen ganz besonderen Meilenstein: Jacob hat erfolgreich die Highschool absolviert. Seine Community freut sich zwar für den Absolventen, jedoch kann sie nicht glauben, dass zwischen dem Film "Room" und jetzt bereits so viel Zeit vergangen ist. "Er war doch erst vor zwei Monaten in 'Room' zu sehen, was ist nur passiert?", kommentiert ein Fan ungläubig und auch ein anderer meint: "Warst du nicht vor einem Jahr noch ein Kind?"

An die Filmerfolge, an die sich die Fans offenbar noch viele Jahre später erinnern können, will er anscheinend anknüpfen. Neben den Bildern, die den stolzen Jacob mit Robe und Kappe zeigen, teilt der Schauspieler einen Einblick in die Feierlichkeiten in Form eines kurzen Clips. In dem Video betritt Jacob die Bühne, um feierlich sein Diplom entgegenzunehmen. Währenddessen teilt der Redner begeistert mit, dass der Star plane, seine Karriere in der Filmindustrie nach dem Abschluss fortzuführen.

Jacob ist trotz seines jungen Alters bereits seit vielen Jahren als Schauspieler aktiv. Nachdem er mehrere kleinere Rollen in Fernsehproduktionen und Kurzfilmen verkörpert hatte, folgte mit seiner Hauptrolle in dem Drama "Room" sein Hollywood-Durchbruch. Im Jahr 2016, ein Jahr nach Erscheinen des Films, wurde er für seine Leistung sogar mit dem Critics' Choice Movie Award als bester Nachwuchsdarsteller geehrt. Daraufhin wirkte er in weiteren großen Verfilmungen wie beispielsweise "Good Boys", "Wunder" oder "Arielle, die Meerjungfrau" mit.

Getty Images Jacob Tremblay, Schauspieler

Getty Images Jacob Tremblay bei der Premiere von "The Little Mermaid"

