Tumor im Kopf: So groß war Kim Gloss' Angst vor Hirn-OP

Anfang Juni machte Kim Gloss (31) besorgniserregende Neuigkeiten publik: Die Reality-TV-Bekanntheit hatte einen Hirntumor. Wie sie im Interview mit Frauke Ludowig (60) bei "Exclusiv – Das Starmagazin" erzählt, sei dieser zwar gutartig gewesen, doch lag er direkt an einem wichtigen Nerv. Aufgrund dessen musste sich die Beauty einer wichtigen Operation unterziehen. Die Angst davor war groß. "Als ich meine Kleine ins Bett gebracht habe am Sonntagabend, habe ich geweint. Ich habe einfach geweint. Man geht mit einem riesengroßen Respekt zu so einer OP. Das ist eine Hirn-OP, dein Kopf wird aufgemacht", erklärt Kim. Sie habe diesen Tag gelebt, als wäre es ihr letzter, gibt sie ehrlich zu.

Mittlerweile ist die Operation überstanden und die DSDS-Berühmtheit wohlauf. Wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, gehe es ihr von Tag zu Tag besser. Seit der OP nehme sie all die Dinge um sie herum "viel intensiver" wahr. "Es gibt so viele wunderschöne Blumen. Sie riechen nicht nur toll, sie fühlen sich auch unglaublich an und es gibt sie in so vielen tollen Farben. Ich kann euch sagen, ich nehme jetzt alles irgendwie viel intensiver auf", erzählte Kim. Nun kehre sie langsam wieder in ihren Alltag zurück. Zudem verkündete die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin gegenüber ihren Followern hoffnungsvoll: "Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald."

Die Diagnose Hirntumor bekam Kim nur durch einen Zufall. Im Juli 2023 passierte der Familienmama ein schrecklicher Sportunfall: Ihr fiel eine zehn Kilogramm schwere Hantel auf das Gesicht und ihre Schläfe. Wie die Sängerin damals auf Instagram berichtete, habe sie eine Gehirnerschütterung davon getragen – doch auch der Hirntumor sei daraufhin festgestellt worden. Das behielt Kim jedoch bis vor wenigen Wochen für sich.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach Sportunfall

