Kim Gloss fiel eine zehn Kilo schwere Hantel aufs Gesicht!

Kim Gloss (30) hat es richtig erwischt. 2021 heiratete die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihren Ehemann Alexander Beliaikin. Ungefähr zwei Jahre zuvor stellt Alexander ihr die Frage aller Fragen. Inzwischen sind die beiden knapp zwei Jahre verheiratet und könnten nicht glücklicher sein. Jetzt schockt die Mama online ihre Fans: Kim hatte einen Sportunfall, ihr fiel eine zehn Kilogramm schwere Hantel aufs Gesicht.

In ihrer Instagram-Story meldet sie sich mit einem dicken, angeschwollenen Veilchen im Gesicht. "Eine Langhantelstange, die zehn Kilogramm wiegt, ist auf mein Gesicht und meine Schläfe gefallen", erzählt die 30-Jährige. "Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie das passieren konnte. Ich wusste auch in dem Moment überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur mein Gesicht gehalten", fuhr die Sängerin fort. Zum Glück konnte der Arzt Brüche und Hirnblutungen ausschließen – eine Gehirnerschütterung hat sie dennoch.

Ihr Ehemann war zum Glück zum gleichen Zeitpunkt im Fitnessstudio und eilte direkt zu Hilfe. Als Alexander den Knall hörte, hoffte er einfach nur, dass es Kim gut geht: "Als er mich gesehen hat, konnte er nicht mehr." Er habe sich jedoch total rührend um die zweifache Mama gekümmert. "Ich habe den besten Mann der Welt", schwärmt sie von ihrem Ehemann.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2023

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin mit Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

