Comedian Paul Sinha wurde unfreiwillig von Kumpel geoutet

Schon seit Jahren geht Paul Sinha (54) offen mit seiner Sexualität um – das war allerdings nicht immer so: Wie der Comedian jetzt in der Talkshow "Loose Women" verrät, wusste seine Mutter lange nicht, dass er schwul ist. "Das Coming-out vor meiner Mutter war ein interessanter Prozess", erinnert sich Paul und berichtet zudem: "Jemand hatte auf einer Hausparty, die wir veranstaltet haben, ein paar Drinks zu viel, rief bei mir zu Hause an und sagte: 'Ihr Sohn ist schwul.' Und legte den Hörer auf." Bis heute wisse Paul nicht, wer den Anruf damals tätigte.

Dass seine Mutter so von seiner Sexualität erfuhr, hatte der heute 54-Jährige offensichtlich nicht so geplant. "Ich wollte nicht, dass sie es auf diese Weise erfährt – ich dachte, es würde eher natürlich und sanft sein", erklärt Paul außerdem in der Show und fügt hinzu: "Es ist schwierig, wenn einem die Entscheidungsgewalt genommen wird."

Heute ist Paul glücklich mit seinem Mann Oliver verheiratet. Dass der Broadcaster tatsächlich mal den Bund der Ehe eingehen würde, hätte er so allerdings nicht gedacht – denn eigentlich hatte Paul eine Hochzeit für sich nie in Betracht gezogen. "Die Ehe ist auch nichts für mich. Ich bin leidenschaftlich für sie, aber sie ist nichts für mich. Ich könnte meinen Hindu-Eltern nicht das ganze Tamtam um die homosexuelle Ehe zumuten", erklärte Paul gegenüber Guys Like U. Zwei Jahre nach dem Interview gab er seinem Partner das Jawort.

Paul Sinha, Comedian

Oliver Levy und Paul Sinha im Juni 2024

