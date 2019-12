Paul Sinha (49) kann wieder lächeln. Das noch laufende Jahr ist für den Comedian kein leichtes gewesen. Vor rund acht Monaten hatte er die Diagnose Parkinson erhalten, danach hat er gestanden, aufgrund der Krankheit an Depressionen zu leiden. Doch im Dezember findet das Jahr für Paul nun noch einen positiven Abschluss: Der Brite heiratete seinen Langzeitpartner Olly während einer intimen Zeremonie.

In seinem Blog berichtete Paul von dem besonderen Tag. So ging das Paar vor 38 Familienmitgliedern und Freunden den Bund der Ehe ein, nachdem der 49-Jährige seinem Auserwählten ein selbst geschriebenes Ständchen gebracht hatte. Beim gemeinsamen Dinner nach der Trauung soll sich die Anzahl der Gäste fast verdoppelt haben, die darauffolgende Party besuchten rund 300 Personen. "Das Beste war, als ich am nächsten Morgen aufwachte und realisierte: Ich habe nicht ein Mal an meine Parkinson-Erkrankung gedacht", gestand der "The Chase"-Star seine Leserschaft.

Verlobt hatten sich Paul und Olly im Januar dieses Jahres. Damals hatte der Komiker die freudigen Neuigkeiten gewohnt humorvoll auf Twitter bekannt gegeben: "Ich habe mich heute verlobt. Er hat 'Ja' gesagt. Damit beginnt noch eine Diät."

Getty Images Paul Sinha, Comedian

Getty Images Ed Morrish und Paul Sinha im September 2016

Getty Images Paul Sinha, britisches TV-Gesicht

